Бриттни Грайнер обратилась к Байдену после ареста Гершковича: «Призываем администрацию продолжать использовать все возможные инструменты для возвращения Эвана домой»

Теги УГМК жен женская НБА НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась к администрации президента США Джо Байдена с призывом использовать всевозможные средства для освобождения журналиста Эвана Гершковича, ранее задержанного в России по подозрению в шпионаже.

ФСБ задержала Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. Спецслужба утверждает, что журналист по заданию Вашингтона собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Мы просим всех наших сторонников радоваться победам и призываем администрацию продолжать использовать все возможные инструменты для возвращения Эвана и всех несправедливо задержанных американцев домой», – написала Грайнер на своей странице в социальной сети.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Каждый из девяти своих сезонов в женской НБА она отыграла в составе «Финикса».

5 комментариев

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Maturmalai
Ответ al77
Ну тут видимо на Асанжа меняться нужно.
Ассанжа у американцев нет, а Путину он не нужен.
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Maturmalai
Если бы эта дура не полезла через российскую границу с дурью, то не пришлось бы американцам тратить на нее свой обменный фонд. Так что лучше бы она завалила варежку в адрес администрации.
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Лиллард унижатель!
Чем будет больше таких неравноценных обменов как с Грайнер, тем больше у Путина мотивация арестовывать граждан США
+1
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Антон Киселёв
Ну наконец-то приплели, спасибо твиттеру Бриттни Грайнер
+3
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al77
Ну тут видимо на Асанжа меняться нужно.
+1
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