Бриттни Грайнер обратилась к Байдену после ареста Гершковича: «Призываем администрацию продолжать использовать все возможные инструменты для возвращения Эвана домой»

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер обратилась к администрации президента США Джо Байдена с призывом использовать всевозможные средства для освобождения журналиста Эвана Гершковича, ранее задержанного в России по подозрению в шпионаже.

ФСБ задержала Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. Спецслужба утверждает, что журналист по заданию Вашингтона собирал данные об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Мы просим всех наших сторонников радоваться победам и призываем администрацию продолжать использовать все возможные инструменты для возвращения Эвана и всех несправедливо задержанных американцев домой», – написала Грайнер на своей странице в социальной сети.

8 декабря центровая УГМК Бриттни Грайнер, осужденная в России на девять лет по обвинению в контрабанде наркотиков, была освобождена из-под стражи и отправлена домой в обмен на осужденного в США россиянина Виктора Бута. Каждый из девяти своих сезонов в женской она отыграла в составе « ».