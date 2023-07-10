Паулюс Мотеюнас о Матче всех звезд Евролиги: «Давайте начнем с плей-ин»

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас поделился мнением о возможном введении Матча всех звезд.

«У нас была такая идея, но давайте начнем с плей-ин. Турнир хорошо зарекомендовал себя в , и в следующем году мы опробуем его в Евролиге. Посмотрим, что это даст. Проводить Матч всех звезд? В Европе это не самое успешное мероприятие. Думаю, многие национальные лиги отошли от этой идеи.

Если на Матч всех звезд мы соберем всех вместе, даже команды НБА, если они приедут, чтобы пообщаться и поделиться идеями, чтобы спонсоры и все баскетбольное сообщество были вместе? Почему бы нет», – поделился Мотеюнас во время пресс-конференции в Вегасе.

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