Паулюс Мотеюнас о Матче всех звезд Евролиги: «Давайте начнем с плей-ин»

Теги Turkish Airlines EuroLeague НБА Матч всех звезд НБА Паулюс Мотеюнас Баскетбол

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас поделился мнением о возможном введении Матча всех звезд.

«У нас была такая идея, но давайте начнем с плей-ин. Турнир хорошо зарекомендовал себя в НБА, и в следующем году мы опробуем его в Евролиге. Посмотрим, что это даст. Проводить Матч всех звезд? В Европе это не самое успешное мероприятие. Думаю, многие национальные лиги отошли от этой идеи.

Если на Матч всех звезд мы соберем всех вместе, даже команды НБА, если они приедут, чтобы пообщаться и поделиться идеями, чтобы спонсоры и все баскетбольное сообщество были вместе? Почему бы нет», – поделился Мотеюнас во время пресс-конференции в Вегасе.

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Садковский Ян
НБА на Матч Звёзд приедут? Раскаталас Губастас - Генеральный директор Евролиги
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