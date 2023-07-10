ФИБА и Евролига договорились, чтобы календари сборных и клубов не пересекались

Теги Turkish Airlines EuroLeague ФИБА Паулюс Мотеюнас Баскетбол

ФИБА и Евролига пришли к договоренности, чтобы в сезоне-2023/24 календари национальных команд и клубов не пересекались.

Сообщается, что в ближайшие двенадцать месяцев продолжатся переговоры, «направленные на достижение взаимоприемлемых решений на благо баскетбола в Европе и во всем мире».

Ранее генеральный менеджер «Жальгириса» Паулюс Мотеюнас единогласно был избран следующим генеральным директором Евролиги.

42-летний литовец пришел на смену Маршаллу Гликману, который занимал эту должность в сезоне-2022/23.

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1 комментарий

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Александр Сачков
Давно пора.
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+2
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