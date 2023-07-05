Паулюс Мотеюнас в третий раз признан лучшим руководителем Евролиги

Теги Жальгирис Turkish Airlines EuroLeague Паулюс Мотеюнас Баскетбол

Бывший генеральный менеджер «Жальгириса» и нынешний генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас в третий раз в карьере назван лучшим руководителем года в Евролиге.

42-летний литовец получил награду имени Джанлуиджи Порелли на основе опроса генменеджеров, проведенного в прошлом месяце.

Мотеюнас получил награду в третий раз, что является рекордом в истории Евролиги. Он также становился лучшим руководителем лиги в сезонах-2017/18 и 2018/19.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремен участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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