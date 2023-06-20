Паулюс Мотеюнас: «Обсудим с клубами Евролиги возможное введение турнира плей-ин»

Новый генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас высказал свое мнение о формате лиги и возможном введении турнира плей-ин.

«Ведутся разговоры о турнире плей-ин. Мы обсудим этот вопрос с клубами.

Основа нашей лиги в том, что каждая команда играет с каждой командой. Это важнейшая ось, на которой мы должны оставаться. Мы не вернемся к групповой системе, когда одни команды приезжают в тот или иной город, а другие нет. Это точно не изменится», – заявил Мотеюнас.

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