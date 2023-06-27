Евролига может ввести турнир плей-ин уже в следующем сезоне

Теги Turkish Airlines EuroLeague Паулюс Мотеюнас Баскетбол

Евролига планирует изменить формат и ввести турнир плей-ин уже в следующем сезоне, сообщает немецкий журналист Роберт Хойзель.

По окончании регулярного чемпионата команды, которые займут 7-е, 8-е, 9-е и 10-е места, разыграют две последние путевки в 1/4 финала плей-офф.

В прошлый вторник новый генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас намекнул на изменение формата во время пресс-конференции «Жальгириса» в Каунасе.

«Ведутся разговоры о турнире плей-ин. Мы обсудим этот вопрос с клубами.

Основа нашей лиги в том, что каждая команда играет с каждой командой. Это важнейшая ось, на которой мы должны оставаться. Мы не вернемся к групповой системе, когда одни команды приезжают в тот или иной город, а другие нет. Это точно не изменится», – заявил Мотеюнас.

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2 комментария

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Petran_grek
хорошее новшество !
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FalcaoNePoedet
турнир в любом случае беспонтовый
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