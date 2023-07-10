Кевин Дюрэнт – болельщику: «Я самый неэгоистичный и обучаемый игрок в спорте. Тебе просто промыли мозги»

Теги Финикс НБА болельщики Кевин Дюрэнт Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт на прошлой неделе рассказал о создании фейкового аккаунта в новой соцсети Threads.

«Зашел в Threads через фейковый аккаунт. Попробуйте найти меня», – написал 34-летний баскетболист.

Пользователь соцсети отреагировал: «Тебе не кажется, что ты слишком взрослый, чтобы так себя вести, бро?»

Дюрэнт ответил: «Мне недостает зрелости».

Четыре дня спустя на пост про зрелость ответил уже другой юзер: «Зачем ты такое пишешь? Покинуть то, что могло бы стать величайшей династией в НБА, потому что твое эго не выдержало. Очевидно, что тебе хочется достичь величия, но для тебя величие означает «я», «я», «я». Я настоящий фанат. Просто говорю».

Дюрэнт парировал через 20 минут: «Я самый неэгоистичный и обучаемый игрок в спорте. Тебе просто промыли мозги».

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5 комментариев

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copti_san
Ну про то, что он якобы ливнул из гсв, потому что эго не выдержало, это реально бред
+4
0
+4
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Van
Есть расписание трансляций срачей Дюранта в соцсетях? Выглядит интереснее серии Денвер - Финикс.
+3
0
+3
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Sonder
Ответ copti_san
Ну про то, что он якобы ливнул из гсв, потому что эго не выдержало, это реально бред
так он проо Оклахому
+2
0
+2
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Cash_flow
Ответ Sonder
так он проо Оклахому
Это вряд ли, Оклахоме в 2016 уже поздно было становиться величайшей династией))
+1
0
+1
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Дориан Грей_333
Дюрант в своем стиле, никак не может удержаться.)

P.S. Даже в том ГСВ, он не был самым неэгоистичным игроком.
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