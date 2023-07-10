Кевин Дюрэнт – болельщику: «Я самый неэгоистичный и обучаемый игрок в спорте. Тебе просто промыли мозги»

Звездный форвард « » на прошлой неделе рассказал о создании фейкового аккаунта в новой соцсети Threads.

«Зашел в Threads через фейковый аккаунт. Попробуйте найти меня», – написал 34-летний баскетболист.

Пользователь соцсети отреагировал: «Тебе не кажется, что ты слишком взрослый, чтобы так себя вести, бро?»

Дюрэнт ответил: «Мне недостает зрелости».

Четыре дня спустя на пост про зрелость ответил уже другой юзер: «Зачем ты такое пишешь? Покинуть то, что могло бы стать величайшей династией в , потому что твое эго не выдержало. Очевидно, что тебе хочется достичь величия, но для тебя величие означает «я», «я», «я». Я настоящий фанат. Просто говорю».

Дюрэнт парировал через 20 минут: «Я самый неэгоистичный и обучаемый игрок в спорте. Тебе просто промыли мозги».

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