«Всегда будет проще обвинить во всем КейДи». Кевин Дюрэнт вновь поругался с фанатами в соцсети

Теги Бруклин Финикс НБА болельщики Кевин Дюрэнт Брюс Браун Баскетбол

Форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт вновь вступил в перепалку с фанатами в социальной сети.

Болельщики бурно обсуждали выступление Брюса Брауна в 4-м матче финала НБА. Браун набрал 21 очко, сделал блок-шот и перехват.

Один пользователь написал: «И это тот парень, которого КейДи не хотел оставлять в «Нетс». Дюрэнт ответил ему, но сразу после этого удалил пост.

Другой юзер написал: «...ты просто баскетболист, который хочет стучать мячом и не нести никакой ответственности за то, что произошло в «Бруклине». Святоша!»

Дюрэнт ответил: «Я святой. Спасибо».

Еще один пользователь сказал: «Ты сидишь и оправдываешься в социальной сети по поводу того, что было в «Бруклине», и притворяешься, что из-за тебя не уволили хорошего тренера. У тебя понимание собственных действий на уровне расчески для волос (если ты вообще знаешь, что это такое)».

Дюрэнт отреагировал: «Всегда будет проще обвинить во всем КейДи».

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3 комментария

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АРХАТ
Сделал юзерам приятное - ответил им. Это же хорошо, что "спускается" до простых людей)
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