Кевин Дюрэнт рассказал о создании фейкового аккаунта в новой соцсети Threads

Теги Финикс НБА Кевин Дюрэнт соцсети Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт рассказал о создании фейкового аккаунта в новой соцсети Threads.

«Зашел в Threads через фейковый аккаунт. Попробуйте найти меня», – написал 34-летний баскетболист.

В Threads пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями и медиа, это аналог Twitter.

Дюрэнт ранее признался, что заводил фейковые аккаунты в социальных сетях. Позже он сказал, что продолжает их использовать.

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5 комментариев

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711M
кевин, может, все-таки в зальчик, а не в треды?.. а то бросочек в плей-офф уже второй год барахлит, времени-то не так много осталось…
+4
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+4
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Никогда такого не было
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NEXTINHO
Все течет, все изменяется. И только Кевин остаётся верен себе
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Вадим Ахтямов
Даже интересно что там за ник у него - типа "DuranttheGOAT"?)
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