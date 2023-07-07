Звездный форвард « » рассказал о создании фейкового аккаунта в новой соцсети Threads.

«Зашел в Threads через фейковый аккаунт. Попробуйте найти меня», – написал 34-летний баскетболист.

В Threads пользователи могут обмениваться текстовыми сообщениями и медиа, это аналог Twitter.

Дюрэнт ранее признался, что заводил фейковые аккаунты в социальных сетях. Позже он сказал, что продолжает их использовать.

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