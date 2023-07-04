Кевин Дюрэнт: «Болельщики «Бруклина» одержимы «Финиксом» (мной)»

Теги Бруклин Финикс НБА болельщики Кевин Дюрэнт фото Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт резко высказался в соцсети о болельщиках своего бывшего клуба «Бруклина».

«Болельщики «Бруклина» одержимы «Финиксом» (мной)», – написал игрок, но позже удалил сообщение.

Дюрэнт провел за «Нетс» два с половиной сезона (2019-2023).

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8 комментариев

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dens76
"Дюрэнт провел за «Нетс» два с половиной сезона (2019-2023)."

Ну никак математически с 2019 по 2023 не получается 2,5 сезона 🧐
+3
-1
+2
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Константин Ловков
У человека фантастическая способность сраться со всеми бывшими. Болельщикам Санс приготовиться!
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Левая рука Хардена
Когда КейДи выходит писать в твиттер, понижается айкью всей улицы.
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ОклаКонь
какой же он мерзкий после ухода из Оклы
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Михаил Нуякшин
Кто нибудь может объяснить зачем они сперва пишут твит, а затем удаляют🤔…это стиль или они не особо понимают что творят?
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Лучолвоео Оеоваллуду
Ответ dens76
"Дюрэнт провел за «Нетс» два с половиной сезона (2019-2023)." Ну никак математически с 2019 по 2023 не получается 2,5 сезона 🧐
И не говори... Статьи пишут одни юмористы.
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mqh9pzrxgf
Ответ dens76
"Дюрэнт провел за «Нетс» два с половиной сезона (2019-2023)." Ну никак математически с 2019 по 2023 не получается 2,5 сезона 🧐
Полтора был травмирован)
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Вадим flanec
Ответ dens76
"Дюрэнт провел за «Нетс» два с половиной сезона (2019-2023)." Ну никак математически с 2019 по 2023 не получается 2,5 сезона 🧐
На спортсе своя математика))
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