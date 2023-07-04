Кевин Дюрэнт: «Болельщики «Бруклина» одержимы «Финиксом» (мной)»

Звездный форвард « » резко высказался в соцсети о болельщиках своего бывшего клуба « ».

«Болельщики «Бруклина» одержимы «Финиксом» (мной)», – написал игрок, но позже удалил сообщение.

Дюрэнт провел за «Нетс» два с половиной сезона (2019-2023).

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