Кевин Дюрэнт: «Болельщики «Бруклина» одержимы «Финиксом» (мной)»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт резко высказался в соцсети о болельщиках своего бывшего клуба «Бруклина».
«Болельщики «Бруклина» одержимы «Финиксом» (мной)», – написал игрок, но позже удалил сообщение.
Дюрэнт провел за «Нетс» два с половиной сезона (2019-2023).
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