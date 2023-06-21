Кевин Дюрэнт об активности в соцсетях: «Ненависть меня заводит»
Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт объяснил свою активность в социальных сетях.
Дюрэнт в отличие от других игроков НБА часто отвечает на выпады негативно настроенных пользователей интернета.
«Ненависть меня заводит. Чрезмерная любовь может сгубить вас», – написал Кевин в ответ на соответствующий вопрос болельщика.
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