Кевин Дюрэнт об активности в соцсетях: «Ненависть меня заводит»

Теги Финикс НБА болельщики Кевин Дюрэнт соцсети Баскетбол

Звездный форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт объяснил свою активность в социальных сетях.

Дюрэнт в отличие от других игроков НБА часто отвечает на выпады негативно настроенных пользователей интернета.

«Ненависть меня заводит. Чрезмерная любовь может сгубить вас», – написал Кевин в ответ на соответствующий вопрос болельщика.

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2 комментария

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Ужратый Гусениц
При особой заводящей ненависти меняю команду(С)
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+4
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scorp19
ненависть меня заводит отвечать хейтерам с фейковых аккаунтов
0
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