Звездный форвард « » объяснил свою активность в социальных сетях.

Дюрэнт в отличие от других игроков НБА часто отвечает на выпады негативно настроенных пользователей интернета.

«Ненависть меня заводит. Чрезмерная любовь может сгубить вас», – написал Кевин в ответ на соответствующий вопрос болельщика.

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