Сборная России проведет два товарищеских матча со сборной Ирана в начале августа

Сборная России по баскетболу встретится с командой Ирана в двух товарищеских встречах, информирует сайт Российской федерации баскетбола.

С 23 июля по 10 августа пройдет второй тренировочный сбор национальной команды. Первая его часть пройдет в Москве (в СК «Игровой»), 3 августа сборная отправится в Пермь, где 7 и 9 августа сыграет два товарищеских матча с Ираном.

Вторая встреча подведет итог сбору национальной команды.

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