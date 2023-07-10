Сборная России проведет два товарищеских матча со сборной Ирана в начале августа

Теги товарищеские матчи сборная России РФБ сборная Ирана Баскетбол

Сборная России по баскетболу встретится с командой Ирана в двух товарищеских встречах, информирует сайт Российской федерации баскетбола.

С 23 июля по 10 августа пройдет второй тренировочный сбор национальной команды. Первая его часть пройдет в Москве (в СК «Игровой»), 3 августа сборная отправится в Пермь, где 7 и 9 августа сыграет два товарищеских матча с Ираном.

Вторая встреча подведет итог сбору национальной команды.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

 Дональд Трамп все 90-е мечтал о матче один на один между легендами НБА. Джаббар vs Ирвинг разочаровал, Шак vs Хаким сорвался

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
goducks
Пожалуй сильнейший из доступных спарринг партнёров, разве что сербов или турок и уболтать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий