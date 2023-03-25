Андрей Кириленко: «Рассматриваем возможность проведения матчей со сборными Китая»

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что федерация рассматривает возможность проведения товарищеских матчей со сборными Китая.

«Мы еще до визита Си Цзиньпина в Москву обсуждали и продолжаем обсуждать наше лето для сборных. Пока преждевременно говорить о конкретике, но Китай обязательно в наших планах, даже если смотреть спортивную составляющую.

Мужская сборная на нашем уровне, а женская команда у Китая даже посильнее на сегодняшний момент будет – они вторые в мире по итогам последнего чемпионата мира. Поэтому, конечно, с точки зрения уровня баскетбола рассматриваем игры с ними», – цитирует Кириленко ТАСС.

Выборы «Лучший спортсмен в истории России»: как проголосовала редакция Sports.ru