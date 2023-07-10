Объявлен окончательный состав сборной России на второй летний сбор

Российская федерация баскетбола на своем сайте объявила окончательный список игроков, вызванных в сборную России на второй тренировочный сбор, который пройдет с 23 июля по 10 августа.

В состав команды вошли 18 игроков.

Защитники: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород», 20 лет, 204 см), Тимофей Герасимов («Зенит», 26 лет, 197 см), («Локомотив-Кубань», 23 года, 194 см), (МБА, 24 года, 198 см), (МБА, 22 года, 189 см), (ЦСКА, 21 год, 201 см), («Локомотив-Кубань», 22 года, 187 см), Тимофей Якушин (МБА, 26 лет, 195 см).

Форварды: Максим Барашков (МБА, 25 лет, 200 см), Филипп Гафуров (ЦСКА, 22 года, 211 см), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 22 года, 202 см), Андрей Лопатин (МБА, 24 года, 206 см), Илья Платонов («Самара», 24 года, 199 см), Александр Чадов («Нижний Новгород», 21 год, 204 см).

Центровые: Сергей Балашов («Енисей», 26 лет, 206 см), Сергей Клюев (МБА, 25 лет, 208 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 23 года, 211 см), Максим Савченко (МБА, 19 лет, 208 см).

Еще два игрока находятся в резервном списке: защитник Юрий Умрихин («Самара», 23 года, 190 см) и центровой Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 20 лет, 211 см).

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