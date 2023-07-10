Объявлен окончательный состав сборной России на второй летний сбор

Теги сборная России РФБ Зоран Лукич Тимофей Якушин Сергей Балашов Антон Квитковских Андрей Лопатин Тимофей Герасимов Илья Платонов Александр Щербенев Максим Барашков Андрей Мартюк Александр Чадов Михаил Беленицкий Владислав Емченко Макар Коновалов Сергей Клюев Филипп Гафуров Самсон Руженцев Даниил Касаткин Максим Савченко Баскетбол

Российская федерация баскетбола на своем сайте объявила окончательный список игроков, вызванных в сборную России на второй тренировочный сбор, который пройдет с 23 июля по 10 августа.

В состав команды вошли 18 игроков.

Защитники: Михаил Беленицкий («Нижний Новгород», 20 лет, 204 см), Тимофей Герасимов («Зенит», 26 лет, 197 см), Владислав Емченко («Локомотив-Кубань», 23 года, 194 см), Даниил Касаткин (МБА, 24 года, 198 см), Макар Коновалов (МБА, 22 года, 189 см), Самсон Руженцев (ЦСКА, 21 год, 201 см), Александр Щербенев («Локомотив-Кубань», 22 года, 187 см), Тимофей Якушин (МБА, 26 лет, 195 см).

Форварды: Максим Барашков (МБА, 25 лет, 200 см), Филипп Гафуров (ЦСКА, 22 года, 211 см), Антон Квитковских («Локомотив-Кубань», 22 года, 202 см), Андрей Лопатин (МБА, 24 года, 206 см), Илья Платонов («Самара», 24 года, 199 см), Александр Чадов («Нижний Новгород», 21 год, 204 см).

Центровые: Сергей Балашов («Енисей», 26 лет, 206 см), Сергей Клюев (МБА, 25 лет, 208 см), Андрей Мартюк («Локомотив-Кубань», 23 года, 211 см), Максим Савченко (МБА, 19 лет, 208 см).

Еще два игрока находятся в резервном списке: защитник Юрий Умрихин («Самара», 23 года, 190 см) и центровой Кирилл Елатонцев («Локомотив-Кубань», 20 лет, 211 см).

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