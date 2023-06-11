Андрей Кириленко: «Сборная России провела две крайне полезные товарищеские игры»

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что товарищеские матчи против команды Беларуси были очень полезны для сборной России.

«Белорусы показывают хороший баскетбол, они борются, и это тот соперник, который сейчас нам нужен. Понятно, что мы хотим видеть топовые сборные, но сейчас это невозможно.

В нынешних условиях мы провели две крайне полезные товарищеские игры. И результат вообще не важен, хотя никто не хочет проигрывать. И то, что прошлый матч проиграли, это не хорошо, но и не трагедия. Сегодня тем более победа была за нами», – сказал Кириленко.

9 июня сборная России в Москве уступила команде Беларуси со счетом 80:83. Сегодня россияне взяли реванш – 83:78.

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