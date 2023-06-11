Андрей Кириленко: «В конце июля проведем еще одну-две товарищеские игры, но это будет не сборная Беларуси»

Теги товарищеские матчи сборная России РФБ Андрей Кириленко сборная Беларуси Баскетбол

По словам президента РФБ Андрея Кириленко, в конце июля мужская национальная команда России проведет сбор и сыграет один или два товарищеских матча, но на этот раз не со сборной Беларуси.

«Этим матчем мы заканчиваем сбор, но в конце июля начнем новый и проведем одну-две товарищеские игры еще. Сейчас ведем переговоры, но это будет не сборная Беларуси, будет другая команда. Сборная России будет состоять из молодых игроков, из ближайшего резерва», – сказал Кириленко.

Сегодня сборная России в Москве обыграла команду Беларуси в товарищеском матче со счетом 83:78.

 Тренер-дебютант с русскими корнями взял титул в Исландии. Его команда – из поселка, где живут всего 2574 человека 

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2 комментария

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За Валенсию с 1999
Братушки иранцы?
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pelod
это будут сборные Беларусь-25 и Беларусь Олимпийский резерв.
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