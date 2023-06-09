Джеймс Харден отдал почти 40% своих результативных передач Эмбииду. Йокич и Гордон – вторые в списке лучших связок регулярки-2022/23

Теги Денвер Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

NBA University представил статистику лучших связок НБА по количеству результативных передач в регулярном чемпионате-2022/23.

Лидеры «Филадельфии» Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид с отрывом заняли первую строчку: MVP-2022/23 реализовал 244 броска с передачи MVP-2017/18.

Таким образом, почти 40% всех передач Хардена пришлись Эмбииду (244 из 618; 39,4%).

Никола Йокич и Аарон Гордон (оба – «Денвер») заняли второе место: серб отдал 155 ассистов.

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