Джеймс Харден отдал почти 40% своих результативных передач Эмбииду. Йокич и Гордон – вторые в списке лучших связок регулярки-2022/23
NBA University представил статистику лучших связок НБА по количеству результативных передач в регулярном чемпионате-2022/23.
Лидеры «Филадельфии» Джеймс Харден и Джоэл Эмбиид с отрывом заняли первую строчку: MVP-2022/23 реализовал 244 броска с передачи MVP-2017/18.
Таким образом, почти 40% всех передач Хардена пришлись Эмбииду (244 из 618; 39,4%).
Никола Йокич и Аарон Гордон (оба – «Денвер») заняли второе место: серб отдал 155 ассистов.
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