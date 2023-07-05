Харден выложил совместную фотографию с Эмбиидом и Харрисом на фоне слухов про обмен

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден был замечен на вечеринке бизнесмена Майкла Рубина, устроенной в честь Дня независимости США.

Харден выложил фотографию с вечеринки, на которой он запечатлен с одноклубниками и .

Инсайдеры ранее сообщили, что Харден потребовал обменять его в другую команду.

Эпоха Лилларда в «Портленде» заканчивается. Его индивидуальные подвиги останутся навсегда

Самые крохотные игроки за всю историю НБА

Соцсети Джеймса Хардена