Харден выложил совместную фотографию с Эмбиидом и Харрисом на фоне слухов про обмен
Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден был замечен на вечеринке бизнесмена Майкла Рубина, устроенной в честь Дня независимости США.
Харден выложил фотографию с вечеринки, на которой он запечатлен с одноклубниками Джоэлом Эмбиидом и Тобайасом Харрисом.
Инсайдеры ранее сообщили, что Харден потребовал обменять его в другую команду.
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Соцсети Джеймса Хардена
хуххухуху
бывший владелец сиксерс которого в прошлом году обвинили в том что он проспонсировал лояльный для филы контракт от хардена
видимо и щас договорятся
а потом подпишется на 2-3 года на лямов 35