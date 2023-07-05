Харден выложил совместную фотографию с Эмбиидом и Харрисом на фоне слухов про обмен

Теги светская хроника Филадельфия НБА фото Джеймс Харден Тобайас Харрис Джоэл Эмбиид Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден был замечен на вечеринке бизнесмена Майкла Рубина, устроенной в честь Дня независимости США.

Харден выложил фотографию с вечеринки, на которой он запечатлен с одноклубниками Джоэлом Эмбиидом и Тобайасом Харрисом.

Инсайдеры ранее сообщили, что Харден потребовал обменять его в другую команду.

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3 комментария

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Sonder
это оч смешно будет, если никакого запроса на обмен не было, или был, а бороденский за неделю передумал
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Максим Макеев
это еще и вечеринка рубина
хуххухуху
бывший владелец сиксерс которого в прошлом году обвинили в том что он проспонсировал лояльный для филы контракт от хардена
видимо и щас договорятся
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Максим Макеев
Ответ Sonder
это оч смешно будет, если никакого запроса на обмен не было, или был, а бороденский за неделю передумал
да думаю приличный шанс что фила сумеет замять этот обмен
а потом подпишется на 2-3 года на лямов 35
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