Билл Симмонс: «Брэдли Бил может перейти в «Филадельфию». Эмбиид уже пытался переманить его два года назад»

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что разыгрывающий « » этим летом может перейти в другую команду в рамках назревающей перестройки «Уизардс».

«Мой фаворит – « », и другие даже не близко. Бил и – друзья. Эмбиид пытался переманить его два года назад, о чем я постоянно рассказываю людям на этом подкасте. В итоге они выбрали Хардена, а Эмбиид очень настаивал на Биле. Сейчас Харден собирается уходить.

А еще у «Сиксерс» есть с истекающим контрактом, а также пара будущих драфт-пиков. «Вашингтон», в свою очередь, уже понял, что получил от соглашения с Билом. Обмениваем Харриса на истекающем и все перезагружаем», – сказал Симмонс.

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