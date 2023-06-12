Билл Симмонс: «Брэдли Бил может перейти в «Филадельфию». Эмбиид уже пытался переманить его два года назад»
Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что разыгрывающий «Вашингтона» Брэдли Бил этим летом может перейти в другую команду в рамках назревающей перестройки «Уизардс».
«Мой фаворит – «Филадельфия», и другие даже не близко. Бил и Эмбиид – друзья. Эмбиид пытался переманить его два года назад, о чем я постоянно рассказываю людям на этом подкасте. В итоге они выбрали Хардена, а Эмбиид очень настаивал на Биле. Сейчас Харден собирается уходить.
А еще у «Сиксерс» есть Тобайас Харрис с истекающим контрактом, а также пара будущих драфт-пиков. «Вашингтон», в свою очередь, уже понял, что получил от соглашения с Билом. Обмениваем Харриса на истекающем и все перезагружаем», – сказал Симмонс.
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И это при том, что у них без Хардена на Такера+Харриса+Эмбиида в сумме 97 лямов платёжки уже уходит.
Если ГМ Вашингтона сможет спихнуть 4-х летний контракт Била даже хотя б за истекающий контракт Харриса - ему в Вашингтоне памятник ставить надо будет