Билл Симмонс: «Брэдли Бил может перейти в «Филадельфию». Эмбиид уже пытался переманить его два года назад»

Теги Филадельфия НБА Вашингтон Джеймс Харден Тобайас Харрис Брэдли Бил Джоэл Эмбиид Баскетбол

Известный спортивный эксперт Билл Симмонс считает, что разыгрывающий «Вашингтона» Брэдли Бил этим летом может перейти в другую команду в рамках назревающей перестройки «Уизардс».

«Мой фаворит – «Филадельфия», и другие даже не близко. Бил и Эмбиид – друзья. Эмбиид пытался переманить его два года назад, о чем я постоянно рассказываю людям на этом подкасте. В итоге они выбрали Хардена, а Эмбиид очень настаивал на Биле. Сейчас Харден собирается уходить.

А еще у «Сиксерс» есть Тобайас Харрис с истекающим контрактом, а также пара будущих драфт-пиков. «Вашингтон», в свою очередь, уже понял, что получил от соглашения с Билом. Обмениваем Харриса на истекающем и все перезагружаем», – сказал Симмонс.

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6 комментариев

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С Джимбо не подфартило, с Харденом не получилось, а с Брэдли Билом прям сразу в финал выйдут...
И это при том, что у них без Хардена на Такера+Харриса+Эмбиида в сумме 97 лямов платёжки уже уходит.
Если ГМ Вашингтона сможет спихнуть 4-х летний контракт Била даже хотя б за истекающий контракт Харриса - ему в Вашингтоне памятник ставить надо будет
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kiper88
Ответ noke
Я думаю, что за Била можно Дежонте Мюррея+Коллинса попробовать получить, раз уж в Атланте у них так не попёрло.
Слишком сладко для Вашнгтона. С таким контрактом травмат Бил никому не нужен. Вашики должны кучу пиков и молодежи вместе с ним отдать
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noke
Я думаю, что за Била можно Дежонте Мюррея+Коллинса попробовать получить, раз уж в Атланте у них так не попёрло.
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fhneh
Ответ kiper88
Слишком сладко для Вашнгтона. С таким контрактом травмат Бил никому не нужен. Вашики должны кучу пиков и молодежи вместе с ним отдать
Многие команды, не желающие уходить в перестройку, готовы будут рискнуть с Билом. И если уж там за Гобера полцарства отдавали, то за Била точно захотят не сильно меньше.
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mqh9pzrxgf
Ответ fhneh
Многие команды, не желающие уходить в перестройку, готовы будут рискнуть с Билом. И если уж там за Гобера полцарства отдавали, то за Била точно захотят не сильно меньше.
Захотят и получить разные вещи, сомневаюсь что после гобера кто то согласится на авантюры, ценность била очень воздушна. Вроде как интерес есть, но его контракт это гвоздь в гроб
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mqh9pzrxgf
Ответ ГРУПА ЗИСК
С Джимбо не подфартило, с Харденом не получилось, а с Брэдли Билом прям сразу в финал выйдут... И это при том, что у них без Хардена на Такера+Харриса+Эмбиида в сумме 97 лямов платёжки уже уходит. Если ГМ Вашингтона сможет спихнуть 4-х летний контракт Била даже хотя б за истекающий контракт Харриса - ему в Вашингтоне памятник ставить надо будет
Так фила еще молодежь и/или пиков накинет ведь)
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