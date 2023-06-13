Ник Нерс: «Я уже общался с Харденом. Отличный разговор. Очень, очень умный парень»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Ник Нерс Баскетбол

Главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс рассказал, что уже успел побеседовать с разыгрывающим Джеймсом Харденом.

«Я встречался с ним. Отличный разговор. Очень умный игрок. Мы общались, Джеймс спрашивает: «Как ты видишь ситуацию? Как ты видишь нашу команду? И что ты думаешь о плей-офф?» – и просто начинает болтать о баскетболе, и с ним очень приятно разговаривать, как я уже сказал, он очень, очень умный парень.

Связка с Эмбиидом – убийственная пара во всех смыслах. Великолепные пик-н-роллы: а что еще мы можем сделать – какие еще области нападения мы можем изменить, чтобы отшлифовать их взаимодействие, сделать их еще более эффективными – но не в том, что они уже умеют, а, возможно, в чем-то другом. А затем, что мы можем улучшить в защите, чтобы максимально задействовать своих лидеров?» – сказал Нерс в подкасте The Hoop Collective.

У Хардена есть опция на следующий сезон. Ожидается, что он откажется от нее и станет свободным агентом.

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