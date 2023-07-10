Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, 12 подборов и 3 блок-шота во 2-м матче за «Сперс» в Летней лиге НБА

Теги Портленд Сан-Антонио НБА видео Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма провел вторую игру за «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА.

В матче с «Портлендом» (80:85) 19-летний француз набрал 27 очков, 12 подборов и 3 блок-шота при 3 потерях.

За 27 минут Вембаньяма реализовал 9 из 14 с игры (7 из 12 с линии).

В первой встрече на счету «большого» 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов при 2 из 13 с игры.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)

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4 комментария

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Бородатый пивовар
Опять переобуваться?
+20
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Kikir
Ответ Бородатый пивовар
Опять переобуваться?
так им привычно, в школу же вроде как со второй обувью до сих пор ходят))
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CriminalJoint62
Как же так, по мнению «экспертов» он баст
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Stranfio
Ну вот во втором матче уже лучше, расстраивает что другие не поддержали, особенно расстроил Брэнэм 1из 17 пульнул только(
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