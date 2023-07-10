Первый номер драфта-2023 провел вторую игру за « » в Летней лиге .

В матче с « » (80:85) 19-летний француз набрал 27 очков, 12 подборов и 3 блок-шота при 3 потерях.

За 27 минут Вембаньяма реализовал 9 из 14 с игры (7 из 12 с линии).

В первой встрече на счету «большого» 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов при 2 из 13 с игры.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)