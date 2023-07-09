Кармело Энтони – Вембаньяме: «Просто играй в баскетбол и наслаждайся Вегасом»

10-кратный участник Матча всех звезд дал совет первому номеру драфта НБА Виктору Вембаньяме после его неудачного выступления в первом матче Летней лиги.

«Просто играй в баскетбол и наслаждайся Вегасом», – сказал Энтони в разговоре с французом.

В матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний центровой набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях. За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)