Кармело Энтони – Вембаньяме: «Просто играй в баскетбол и наслаждайся Вегасом»

Теги Кармело Энтони Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

10-кратный участник Матча всех звезд Кармело Энтони дал совет первому номеру драфта НБА Виктору Вембаньяме после его неудачного выступления в первом матче Летней лиги.

«Просто играй в баскетбол и наслаждайся Вегасом», – сказал Энтони в разговоре с французом.

В матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний центровой набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях. За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).

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4 комментария

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Дмитрий Матюнин
Ответ everyday4768
Советы от подкаблучника, без чемпионских колец, растратившего свой талант — не принимаются, спасибо
вообще-то Он,ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН)))трёх кратный…,сколько таких в мире?
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Gainut
Не такой уж он и простой)
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kondratiy
Кармело тот ещё наставник, конечно. После его советов, подобных этому, Порзи на встречу с генменеджером своего клуба (Филом Джексоном) не поехал даже :)
Хорош прокалывать свои талант и карьеру - следуй Энтони :)
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