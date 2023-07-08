Скип Бэйлесс: «Не увидел, чтобы Вембаньяма навязывал свою волю или физически доминировал»

Теги Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Скип Бэйлесс Виктор Вембаньяма Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс не впечатлен дебютной игрой французского форварда Виктора Вембаньямы за «Сан-Антонио» в Летней лиге в Лас-Вегасе.

«Это был лишь один матч Летней лиги, но должен признать, что меня не поразило то, что показал Виктор Вембаньяма.

Он хорошо обучен. Он играет правильно. Он обладает удивительным мастерством для своего удивительного роста. Но я не увидел, чтобы он навязывал свою волю или физически доминировал», – написал Бэйлесс.

В матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний француз набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях. За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).

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5 комментариев

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Stranfio
Боже Скипа больше слушать, вы сами журналисты нагнали столько хайпа, Витьку надо пару лет и он попал в нужную для его полного развития организацию, а всем хочется чтобы он доминировал здесь и сейчас. Понятно что НБА сами хотят на этом хайпится, но есть люди кто понимает, а есть те кто поднимают хайп.
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Swhat
М-да 2 из 13 как-то печально
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icey_punk
Они его игры раньше видели вообще? Понятно что это не доминатор типа Зайона. Это технически одаренный долговязый универсал.
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