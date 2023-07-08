Скип Бэйлесс: «Не увидел, чтобы Вембаньяма навязывал свою волю или физически доминировал»

Известный спортивный эксперт не впечатлен дебютной игрой французского форварда за « » в Летней лиге в Лас-Вегасе.

«Это был лишь один матч Летней лиги, но должен признать, что меня не поразило то, что показал Виктор Вембаньяма.

Он хорошо обучен. Он играет правильно. Он обладает удивительным мастерством для своего удивительного роста. Но я не увидел, чтобы он навязывал свою волю или физически доминировал», – написал Бэйлесс.

В матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний француз набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях. За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).

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