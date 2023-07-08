Первый номер драфта-2023 дебютировал за « » в Летней лиге .

В матче с « » (76:68) 19-летний француз набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях.

За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)