Виктор Вембаньяма дебютировал за «Сперс» в Летней лиге: 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов при 2 из 13 с игры
Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма дебютировал за «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА.
В матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний француз набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях.
За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).
Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)
зато в защите хорош