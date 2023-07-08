Виктор Вембаньяма дебютировал за «Сперс» в Летней лиге: 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов при 2 из 13 с игры

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА видео Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма дебютировал за «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА.

В матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний француз набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях.

За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).

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13 комментариев

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Kane575
Я смотрю как он двигается, и мне немного страшно. Пару столкновений с парнями типа Грина из Голден Стейт и он сломается.
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Dottore
Неплохо для дебюта, хотя летняя лига ещё не показатель.
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Ононаоно
А разговоров было)
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-2
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GLW
Ответ Kane575
Я смотрю как он двигается, и мне немного страшно. Пару столкновений с парнями типа Грина из Голден Стейт и он сломается.
Чушь. Он идеально двигается для человека 222 см. Про мышцы можете рассказать например Зайона, страшно с ним сталкиваться и сколько у него матчей там в нба?
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Zero Zero
Пока бросает как наследник Айверсона, а не Данкана))
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icey_punk
ну для дебюта нормально вполне
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Beloded2007
Квадрупл-сингл!
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37old
Ладно из-за дуги, но реализация двухочковых очень низкая, что странно. Может перенервничал парень.
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Misha_Sapunov
видно было что потерян в атаке. не знал что делать и тотально не понимал партнеров. но дичь не творил, играл аккуратно. освоится - добавит агрессии - все будет ок. мухобойка страшная. напомнил Кирю выше ростом.
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icey_punk
Ответ Непристойное предложение
2 из 13? да уж, не впечатляет...
ну он на тренировке тоже с таким процентом бросал.
зато в защите хорош
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