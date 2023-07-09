У Скута Хендерсона растяжение связок плеча. Защитник пропустит матч со «Сперс», но вернется «со дня на день»

Третий номер драфта-2023 из « » получил травму правого плеча в матче Летней лиги против «Хьюстона» (99:100).

По результатам МРТ у Хендерсона растяжение связок правого плеча. Разыгрывающий пропустит предстоящий матч с « », однако команда ожидает, что его возвращение на паркет состоится «со дня на день».

Хендерсон получил травму в третьей четверти и вынужден был покинуть площадку. Он успел набрать 15 очков, 5 подборов и 6 передач.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)