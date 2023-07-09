У Скута Хендерсона растяжение связок плеча. Защитник пропустит матч со «Сперс», но вернется «со дня на день»

Теги травмы Портленд Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Скут Хендерсон Баскетбол

Третий номер драфта-2023 Скут Хендерсон из «Портленда» получил травму правого плеча в матче Летней лиги НБА против «Хьюстона» (99:100).

По результатам МРТ у Хендерсона растяжение связок правого плеча. Разыгрывающий пропустит предстоящий матч с «Сан-Антонио», однако команда ожидает, что его возвращение на паркет состоится «со дня на день».

Хендерсон получил травму в третьей четверти и вынужден был покинуть площадку. Он успел набрать 15 очков, 5 подборов и 6 передач.

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2 комментария

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Аморалинни
Такой маленький, а уже травмат
Норм Портленду свезло
Главная звезда, вместо которой взяли Скута, решил собирать чемоданы
А сам Скут сразу же забронировал место в больнице
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