Хэйден Долтон близок к переходу в «Самару»

Теги возможные переходы Хапоэль Холон Единая лига ВТБ Самара Хэйден Долтон Баскетбол

«Самара» близка к подписанию контракта с американским тяжелым форвардом Хэйденом Долтоном (27 лет, 206 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В прошедшем сезоне Долтон выступал за «Хапоэль Холон», набирая в чемпионате Израиля 11,6 очка, 5,6 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч. Долтон дважды был признан лучшим игроком недели и помог команде дойти до полуфинала плей-офф.

Ранее американец выступал за «Сан-Пабло Бургос», «Бурк» и «Нимбурк».

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