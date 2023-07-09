Хэйден Долтон близок к переходу в «Самару»

« » близка к подписанию контракта с американским тяжелым форвардом Хэйденом Долтоном (27 лет, 206 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

В прошедшем сезоне Долтон выступал за « », набирая в чемпионате Израиля 11,6 очка, 5,6 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч. Долтон дважды был признан лучшим игроком недели и помог команде дойти до полуфинала плей-офф.

Ранее американец выступал за «Сан-Пабло Бургос», «Бурк» и «Нимбурк».

«Когда твоя голова не готова, это твоя проблема, а не тренера». Данила Походяев – о работе со спортивным психологом