Президент «Самары» Погосян о переходе Томпсона: «Лучше брать проверенного игрока, чем кота в мешке»

Президент «Самары» Камо Погосян прокомментировал переход в команду бигмена Джеймса Томпсона.

«Томпсон своей игрой показал, что он полезный игрок. Плюс тренер хорошо знаком с его возможностями по совместной работе в «Енисее». Само собой, всегда лучше взять такого игрока, которого мы уже знаем в работе и который уже адаптирован к нашему чемпионату, а не кота в мешке. А так, тренер собирает команду под задачи. Под эти задачи мы и комплектуемся.

Если он хорошо проявит себя у нас в команде, то продлим контракт. Вы же понимаете, что надо учитывать не только спортивную, но и политическую ситуацию. Зачем на два года? Мне кажется, легионеров как правило на один год и подписывают. Допустим, Найта в УНИКСе весной до конца сезона подписали. Он подошел команде, и они продлили соглашение. Да и легионеры, думаю, сразу на два года не подпишутся. По‑моему так, как оно есть, удобно всем. Если все будет нормально, если мы будем довольны игрой Томпсона, захотим снова подписать, и он пожелает еще остаться, то продлим контракт. А так считаю, что игрок уже проверенный. Опять же, это лучше, чем брать кота в мешке», – заявил Погосян.

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