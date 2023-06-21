Дражен Анзулович: «Надеюсь, в «Самаре» Кулагин сможет проявить все свои лучшие качества»

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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович поделился мнением о новичках команды.

«Недавно мы подписали Михаила Кулагина. Я работал с Мишей и знаю его потенциал – и в «Самаре» он получит еще один шанс показать свой потенциал, дать качество нашему клубу. Он не так много играл в прошлом сезоне в УНИКСе – в «Самаре» же, надеюсь, сможет проявить все свои лучшие качества.

Я очень доволен, что мы смогли подписать Илью Платонова. Это игрок с потенциалом, игрок, который может дать нам энергию и качество – все те качества, которые нам необходимы с его позиции. Это было первое подписание для нас в межсезонье – уверен, Илья проявит себя в нашей команде!

Александра Разумова я также знал и раньше. Мы рассчитываем, что он сможет сыграть и на четвертой, и на пятой позициях и покажет то качество, которое он демонстрировал в период выступления в Перми. Я работал с Разумовым, он тренировался у меня – и, конечно, мы ждем, что и он даст команде все ей необходимое.

Александр Гудумак и Иван Викторов – два игрока из «Енисея», отработавшие со мной по четыре сезона. Я знаю все то, чем они могут помочь команде: очень профессиональные, с навыками высокого качества – это то, что нам и нужно.

Два сезона играл у меня в «Енисее» и Джеймс Томпсон. Сильный игрок пятой позиции, он должен доминировать и контролировать «краску» и помочь команде в нападении. Конечно, меня радует, что он подписал соглашение с «Самарой»: сейчас не так просто найти игрока, похожего на него.

Джастину Роберсону предстоит стать одним из лидеров команды. Он может играть и комбогарда, и первого номера. Он знает систему, которую мы хотим играть – и я рассчитываю, что Джастин сможет стать моей рукой на площадке.

За Раде Загорацем я слежу на протяжении всей его карьеры. У него большой потенциал, и он может стать еще лучше, чем был в прошлом сезоне в Саратове. Он способен закрыть третью и четвертую позиции – я уверен, что он сможет себя проявить и как «инсайд», и как «аутсайд» игрок.

Также в команде с прошлого сезона остались Юрий Умрихин и Никита Зверев. За последние три месяца мы общались со многими российскими игроками, но не так много игроков, уже не имеющих контрактов с клубами. Но я доволен теми игроками, которых мы смогли подписать. Теперь они должны показать весь свой профессионализм в работе и вообще показать все свои лучшие качества – тогда мы сможем добиться хорошего результата», – заявил Анзулович.

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