Владимир Пичкуров покинет «Самару» («Свободный агент»)
Атакующий защитник «Самары» Владимир Пичкуров (32 года, 197 см) покинет команду.
Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».
Ожидается, что баскетболист заключит соглашение с одним из клубов Суперлиги.
Защитник в прошедшем сезоне принял участие в 18 матчах Лиги ВТБ, набирая в среднем 3,5 очка и 1,1 подбора за 9,8 минуты на паркете.
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