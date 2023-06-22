Владимир Пичкуров покинет «Самару» («Свободный агент»)

Теги переходы Единая лига ВТБ Самара Владимир Пичкуров Баскетбол

Атакующий защитник «Самары» Владимир Пичкуров (32 года, 197 см) покинет команду.

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Ожидается, что баскетболист заключит соглашение с одним из клубов Суперлиги.

Защитник в прошедшем сезоне принял участие в 18 матчах Лиги ВТБ, набирая в среднем 3,5 очка и 1,1 подбора за 9,8 минуты на паркете.

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