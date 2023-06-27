Данила Чикарев и «Самара» продлили контракт еще на два сезона

Легкий форвард Данила Чикарев (21 год, 197 см) подписал новый контракт с «Самарой».

Соглашение рассчитано на два сезона.

Чикарев – воспитанник «Самары». Начав заниматься баскетболом в 6 лет, он последовательно прошел в клубе все этапы подготовки, был лидером юношеской и молодежной команд, с 17 лет выступал за главную команду.

Только сезон-21/22 Данила провел вдали от Самары, когда был в составе столичного ЦСКА-2, но прошлым летом вернулся в родной город и помог команде дебютировать в лиге ВТБ.

Последние три месяца Чикарев выступает за команду «Самары» по баскетболу 3х3, он помог ей выиграть два тандема и стать победителем регулярного чемпионата. Сейчас Данила готовится сыграть на финале чемпионата России.

Кто лучше играет в баскетбол: левши или правши

«Денвер» – идеальный чемпион: построен через драфт, точечные обмены и создание топ-атмосферы в клубе