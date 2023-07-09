«Лейкерс» не хотят предлагать Энтони Дэвису продление контракта
Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис (30 лет, 208 см) имеет право подписать продление с клубом до начала сезона-2023/24.
Однако, как сообщает журналист Heavy.com Шон Девени, «Лейкерс» не хотят предлагать 30-летней суперзвезде новую сделку.
В прошедшем сезоне Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.
За следующий сезон Дэвис заработает 40,6 млн долларов. По окончании сезона у него будет опция продления контракта еще на один год (43,2 млн).
Думаю он спокойно себе найдёт максимальный контракт
Бред какой то
В плей офф в каждой игре сыграл
То что раньше был хрусталь да , но по прошлому сезону так не сказать а в плей офф он играл как один из самых лучших защищающихся НБА
Уж лучше предложить контракт а если и в правду будет ломаться то в НБА ещё к счастью есть несколько команд которые смогут взять его себе , даже доплатив за это ЛА
С учетом рынка в следующем году найдутся также команды которые с удовольствием его заберут