«Лейкерс» не хотят предлагать Энтони Дэвису продление контракта

Теги возможные переходы Лейкерс НБА Энтони Дэвис Баскетбол

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис (30 лет, 208 см) имеет право подписать продление с клубом до начала сезона-2023/24.

Однако, как сообщает журналист Heavy.com Шон Девени, «Лейкерс» не хотят предлагать 30-летней суперзвезде новую сделку.

В прошедшем сезоне Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.

За следующий сезон Дэвис заработает 40,6 млн долларов. По окончании сезона у него будет опция продления контракта еще на один год (43,2 млн).

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18 комментариев

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everyday4768
Ответ Ирина Суворова
Бред какой то , до начала сезона говорили что будут строить команду через Леброна и Девиса (а сейчас вдруг контракт не хотят предлагать, учитывая что у него есть опция досрочного расторжения следующем летом) Бред какой то
Платить 33-34-летнему хрусталю под 50 лямов — еще больший бред))
+18
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+18
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пердак
Ответ Howard Goldberg
титулы говорят обо обратном, гной
Что-за титулы?
+11
0
+11
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KV
Видимо они опасаются, что Леброн в следующем сезоне может уйти за Брони, а строить команду через одного Девиса не имеет смысла. Поэтому лучше пустая платёжка, чем игрок за 30 лет с толстой мед книжкой и жирным не меняемым контрактом.
+7
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+7
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Rakhmanov Shukhrat
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
+4
-1
+3
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Ocelot
он может остаться в Лейкерс еще минимум на 2 года - следующий сезон и опция продления потом, если он возьмет опцию то в штабе озерных логично хотят посмотреть в какой форме он будет находится через 2 года и стоит ему предлагать новый контракт или нет, а предлагать новый долгосрочный контракт сейчас - бессмысленно.
+3
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+3
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Ирина Суворова
Ответ Ocelot
он может остаться в Лейкерс еще минимум на 2 года - следующий сезон и опция продления потом, если он возьмет опцию то в штабе озерных логично хотят посмотреть в какой форме он будет находится через 2 года и стоит ему предлагать новый контракт или нет, а предлагать новый долгосрочный контракт сейчас - бессмысленно.
У него на следующей год есть опция досрочного расторжения контракта и смотря какие деньги в этом году кидали на того же самого ванвлита
Думаю он спокойно себе найдёт максимальный контракт
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betwriver
Предположу, это - чтобы повысить мотивацию Девиса показывать свой максимум в следующем сезоне. Чтобы не расслабился.
+1
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Vano from Tbilisi
Ответ Ирина Суворова
У него на следующей год есть опция досрочного расторжения контракта и смотря какие деньги в этом году кидали на того же самого ванвлита Думаю он спокойно себе найдёт максимальный контракт
идиотов в лиге полно, правда
+2
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Ирина Суворова
Бред какой то , до начала сезона говорили что будут строить команду через Леброна и Девиса (а сейчас вдруг контракт не хотят предлагать, учитывая что у него есть опция досрочного расторжения следующем летом)
Бред какой то
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Tiemme
Прозрели!!
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Artyom Alexandrov
В следующем сезоне откажется от опции и продлится на 3 года.
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Алексей Матыгин
вотэтопаварот
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Ирина Суворова
Ответ everyday4768
Платить 33-34-летнему хрусталю под 50 лямов — еще больший бред))
Но вроде как в сезоне он принял участие в 60 играх
В плей офф в каждой игре сыграл
То что раньше был хрусталь да , но по прошлому сезону так не сказать а в плей офф он играл как один из самых лучших защищающихся НБА
Уж лучше предложить контракт а если и в правду будет ломаться то в НБА ещё к счастью есть несколько команд которые смогут взять его себе , даже доплатив за это ЛА
С учетом рынка в следующем году найдутся также команды которые с удовольствием его заберут
+1
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Алексааандр
Ответ everyday4768
Платить 33-34-летнему хрусталю под 50 лямов — еще больший бред))
Каваю платят и Зайону, а их вообще нет на паркете
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Генри Суслофф
Ответ Ирина Суворова
Бред какой то , до начала сезона говорили что будут строить команду через Леброна и Девиса (а сейчас вдруг контракт не хотят предлагать, учитывая что у него есть опция досрочного расторжения следующем летом) Бред какой то
вокруг Леброна будут строить походу)
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