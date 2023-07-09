«Лейкерс» не хотят предлагать Энтони Дэвису продление контракта

Тяжелый форвард «Лейкерс» (30 лет, 208 см) имеет право подписать продление с клубом до начала сезона-2023/24.

Однако, как сообщает журналист Heavy.com Шон Девени, « » не хотят предлагать 30-летней суперзвезде новую сделку.

В прошедшем сезоне Дэвис набирал 25,9 очка, 12,5 подбора и 2,6 передачи за 34 минуты на паркете в среднем за матч.

За следующий сезон Дэвис заработает 40,6 млн долларов. По окончании сезона у него будет опция продления контракта еще на один год (43,2 млн).

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