Леброн Джеймс отреагировал на подписание нового контракта с Д’Анджело Расселлом
Звездный форвард Леброн Джеймс опубликовал в сторис новость о подписании нового контракта с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом.
Расселл стал свободным агентом, но вернулся в состав «Лейкерс», подписав новый двухлетний контракт на 37 миллионов долларов. В контракт включена опция игрока на второй год.
В 16 матчах плей-офф разыгрывающий набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.
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