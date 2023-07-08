Леброн Джеймс отреагировал на подписание нового контракта с Д’Анджело Расселлом

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА фото Д’Анджело Расселл Баскетбол

Звездный форвард Леброн Джеймс опубликовал в сторис новость о подписании нового контракта с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом.

Расселл стал свободным агентом, но вернулся в состав «Лейкерс», подписав новый двухлетний контракт на 37 миллионов долларов. В контракт включена опция игрока на второй год.

В 16 матчах плей-офф разыгрывающий набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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3 комментария

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vasfre
Он отреагировал на все подписания и переподписания. Правильно ли я понимаю, что про каждую «реакцию» будет отдельная новость?
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avcgloronalduMU
Ривза он отмечал?))
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Ali Kurainov 2.0
"Отреагировал" он даже ничего не написал, ПР команда за него просто репост сделала и все
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