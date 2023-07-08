Леброн Джеймс отреагировал на подписание нового контракта с Д’Анджело Расселлом

Звездный форвард опубликовал в сторис новость о подписании нового контракта с разыгрывающим Д’Анджело Расселлом.

Расселл стал свободным агентом, но вернулся в состав « », подписав новый двухлетний контракт на 37 миллионов долларов. В контракт включена опция игрока на второй год.

В 16 матчах плей-офф разыгрывающий набирал в среднем 13,3 очка и 4,6 передачи при 42,6% реализации с игры и 31% из-за дуги.

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