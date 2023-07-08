Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от дебютного матча за « » в Летней лиге НБА.

Вембаньяма почти не тренировался с командой, которая уже успела провести две встречи в Сакраменто.

«Это был особенный момент. Было очень здорово впервые надеть эту майку. Это действительно большая честь.

Если говорить в целом, я рад, что мы выиграли матч. Нет лучшего способа дебютировать. Честно говоря, я плохо понимал, что делаю на площадке. Но, надеюсь, этот опыт поможет мне в следующей игре.

Самый большой прогресс, которого я должен добиться, заключается в том, чтобы лучше понимать ребят и знать, что делать, когда разыгрывающий показывает ту или иную комбинацию

Если в целом, то мне нужно хорошо поработать над физической формой. Особенно с нашим стилем игры, мы постоянно бежим. Это утомляет. Несмотря на то, что матч длился 40 минут, когда я покидал площадку и отправлялся на скамейку, чувствовал себя уставшим и измученным. Нужно плотно заняться этим вопросом», – сказал француз.

Во встрече с « » (76:68) бигмен набрал 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов при 2 из 13 с игры.

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