Виктор Вембаньяма о дебютном матче в Летней лиге: «Плохо понимал, что делаю на площадке»

Теги Шарлотт Сан-Антонио НБА Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Первый номер драфта НБА Виктор Вембаньяма поделился впечатлениями от дебютного матча за «Сан-Антонио» в Летней лиге НБА.

Вембаньяма почти не тренировался с командой, которая уже успела провести две встречи в Сакраменто.

«Это был особенный момент. Было очень здорово впервые надеть эту майку. Это действительно большая честь.

Если говорить в целом, я рад, что мы выиграли матч. Нет лучшего способа дебютировать. Честно говоря, я плохо понимал, что делаю на площадке. Но, надеюсь, этот опыт поможет мне в следующей игре.

Самый большой прогресс, которого я должен добиться, заключается в том, чтобы лучше понимать ребят и знать, что делать, когда разыгрывающий показывает ту или иную комбинацию

Если в целом, то мне нужно хорошо поработать над физической формой. Особенно с нашим стилем игры, мы постоянно бежим. Это утомляет. Несмотря на то, что матч длился 40 минут, когда я покидал площадку и отправлялся на скамейку, чувствовал себя уставшим и измученным. Нужно плотно заняться этим вопросом», – сказал француз.

Во встрече с «Шарлотт» (76:68) бигмен набрал 9 очков, 8 подборов и 5 блок-шотов при 2 из 13 с игры.

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5 комментариев

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panda_07
Ответ Xell
Это тебе не Франция)) С дебютом в НБА.
Это еще не нба
+10
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+10
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Stranfio
Ну так это только начало, надеюсь Виктор компенсирует именно в атаке, в защите он был чудо как хорош. Поэтому да ему надо прибавить в выносливости и игре внизу.
+5
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hodor 12
Пусть у него все получится. Но, вот конеш на него зря уже заранее вешали корону. Обычный парень. Две руки, две ноги и пока что средненькая игра. Посмотрим...
+4
-1
+3
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Xell
Это тебе не Франция)) С дебютом в НБА.
+3
-2
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Костя Кот
горшки выписывал, что делал)
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