Карим Абдул-Джаббар – Виктору Вембаньяме: «Просто будь терпелив»

Теги Сан-Антонио НБА Карим Абдул-Джаббар Летняя лига НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар посетил дебютный матч французского форварда Виктора Вембаньямы за «Сан-Антонио» в Летней лиге в Лас-Вегасе и дал новичку несколько советов.

«Просто будь терпелив. Запоминай все, что можешь уловить.

Он не получит все сразу, но у него большой потенциал. Посмотрим», – сказал 76-летний Абдул-Джаббар.

В матче с «Шарлотт» (76:68) 19-летний француз набрал 9 очков, 8 подборов, 3 передачи и 5 блок-шотов при 3 потерях. За 27 минут Вембаньяма реализовал 2 из 13 с игры (1 из 6 из-за дуги).

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