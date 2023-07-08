В Лас-Вегасе зажгли гигантскую сферу в виде баскетбольного мяча

Теги НБА видео Летняя лига НБА Баскетбол

В Лас-Вегасе заработал гигантский куполообразный дисплей, покрывающий сооружение MSG Sphere.

Одной из демонстраций «Сферы» является баскетбольный мяч с надписью «Добро пожаловать. Летняя лига НБА».

Здание является самой большой сферической структурой в мире. На его фасаде площадью 54 000 кв. м закреплены 1,2 млн LED-панелей, образующих самый большой в мире светодиодный экран.

Высота «Сферы» составляет 111 метров, ширина — 157 метров. Бюджет проекта составил около 2,3 миллиарда долларов.

После всех приключений с Бритни Спирс, бейсболом и метро Вембаньяма наконец-то сыграл в баскетбол. Получилось… как-то вяло

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ждём Вегас и Сиэтл в НБА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий