В Лас-Вегасе зажгли гигантскую сферу в виде баскетбольного мяча

В Лас-Вегасе заработал гигантский куполообразный дисплей, покрывающий сооружение MSG Sphere.

Одной из демонстраций «Сферы» является баскетбольный мяч с надписью «Добро пожаловать. Летняя лига ».

Здание является самой большой сферической структурой в мире. На его фасаде площадью 54 000 кв. м закреплены 1,2 млн LED-панелей, образующих самый большой в мире светодиодный экран.

Высота «Сферы» составляет 111 метров, ширина — 157 метров. Бюджет проекта составил около 2,3 миллиарда долларов.

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