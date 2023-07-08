Амен Томпсон пропустит 2-3 недели из-за растяжения связок

Теги травмы Хьюстон Летняя лига НБА Амен Томпсон Баскетбол

МРТ выявила у новичка «Хьюстона» Амена Томпсона растяжение связок левого голеностопного сустава 2-й степени. Защитник пропустит 2-3 недели.

 Томпсон не смог доиграть вчерашний матч Летней лиги против «Портленда» (100:99) из-за травмы. Игрок покинул площадку в четвертой четверти после того, как неудачно приземлился на паркет после попытки блок-шота.

Ожидается, что новичок пропустит остаток Летней лиги.

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1 комментарий

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Abdulla
Грустно, но не смертельно.
На площадке был неплох, к слову, смотрел хайлайты.
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