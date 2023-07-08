Патрик Беверли пообещал бесплатный билет болельщику в гавайской рубашке с изображением игрока

Теги Филадельфия НБА болельщики фото Патрик Беверли Летняя лига НБА Баскетбол

Журналист Clutch Points Томер Азарли посмеялся над болельщиком, который пришел на матч Летней лиги НБА в Лас-Вегасе в гавайской рубашке с изображением Патрика Беверли.

«Гавайской рубашки с Патриком Беверли точно не было в списке того, что я ожидал увидеть в Летней лиге», – написал Азарли.

Разыгрывающий «Филадельфии» отреагировал на пост журналиста, пообещав болельщику билет на матч.

«Возьми у него данные, бесплатный билет на матч в его родном городе», – написал Беверли.

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