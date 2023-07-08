«Атланта» обменяет Тайтая Вашингтона, Усмана Гарубу, Руди Гэя и пик 2-го раунда в «Оклахому» на Пэтти Миллса

Теги переходы Атланта Руди Гэй НБА Оклахома-Сити Патрик Миллс Усман Гаруба Тайтай Вашингтон Баскетбол

«Атланта» и «Оклахома» договорились об обмене, в результате которого разыгрывающий Пэтти Миллс (34 года, 185 см) перейдет в «Хоукс».

«Тандер» получит форвардов Тайтая Вашингтона (21 год, 191 см), Усмана Гарубу (21 год, 201 см), Руди Гэя (36 лет, 206 см) и драфт-пик второго раунда.

«Хоукс» сэкономили на сделке 4,5 миллиона долларов.

Миллс стал участником третьего обмена за 10 дней. Ранее австралийский защитник перешел из «Бруклина» в «Хьюстон» в результате трехсторонней сделки с участием Диллона Брукса, затем «Оклахома» взяла истекающий контракт Миллса на 6,8 млн долларов и получила драфт-компенсацию от «Хьюстона».

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8 комментариев

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Jerry Rodrogha
Оклахома сначала взяла пик за прием контракта, а потом его ещё махнула на молодежь. Ну Прести и торгаш...
+11
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+11
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Айрат Ситдиков
Ответ mephist13
Для Миллса, если считать Нетс, это уже четвёртая команда за межсезонье (за неделю)?
Если его еще Атланта отчислит, будет пятую искать )
+3
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+3
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vufer
Ответ Jerry Rodrogha
Оклахома сначала взяла пик за прием контракта, а потом его ещё махнула на молодежь. Ну Прести и торгаш...
При этом вся молодёжь на выход. У нас своей молодёжи полно, и даже лишние имеются.
+3
0
+3
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AaaaRrrr
Сначала Окла забрала все пики, теперь забирает всех игроков, 21 игрок в ростере на данный момент
+2
0
+2
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mephist13
Для Миллса, если считать Нетс, это уже четвёртая команда за межсезонье (за неделю)?
0
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Канал 4еlove4inы YT
Обесценили как то Руди, обычный ролевик с хорошей трехой, не понимаю прикола со стороны ГМ Атланты, тем более если считать что Гэя обменяли на Коллинсона. (Имхо Гэй стоит больше 4.5 долларов). Если кто-то понимает в чем суть, объясните пожалуйста
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Alexander92
Мне интересно кого из этих игроков оставит Прести и сколько сумеет получить за, так скажем, отбракованную молодёжь.
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Базовая База
Чисто муд Пэтти последнюю неделю:

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