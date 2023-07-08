«Атланта» обменяет Тайтая Вашингтона, Усмана Гарубу, Руди Гэя и пик 2-го раунда в «Оклахому» на Пэтти Миллса

« » и «Оклахома» договорились об обмене, в результате которого разыгрывающий Пэтти Миллс (34 года, 185 см) перейдет в «Хоукс».

«Тандер» получит форвардов Тайтая Вашингтона (21 год, 191 см), (21 год, 201 см), (36 лет, 206 см) и драфт-пик второго раунда.

«Хоукс» сэкономили на сделке 4,5 миллиона долларов.

Миллс стал участником третьего обмена за 10 дней. Ранее австралийский защитник перешел из «Бруклина» в «Хьюстон» в результате трехсторонней сделки с участием Диллона Брукса, затем «Оклахома» взяла истекающий контракт Миллса на 6,8 млн долларов и получила драфт-компенсацию от «Хьюстона».

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