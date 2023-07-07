Разыгрывающий «Атланты» подписал продление действующего соглашения на условия ветеранского максимума – 120 млн на 4 года. Как уточняет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, контракт включает опцию игрока.

Интересы Мюррэя представляет агентство Рича Пола.

Мюррэй перешел в «Хоукс» в прошлое межсезонье. В среднем 26-летний игрок набирал в сезоне-22/23 20,5 очка, 6,1 передачи, 5,3 подбора и 1,5 перехвата при 46% попадания с игры.