Деджонте Мюррэй продлил соглашение с «Атлантой» – 120 млн на 4 года

Теги Атланта НБА Деджонте Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Деджонте Мюррэй подписал продление действующего соглашения на условия ветеранского максимума – 120 млн на 4 года. Как уточняет инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, контракт включает опцию игрока.

Интересы Мюррэя представляет агентство Рича Пола.

Мюррэй перешел в «Хоукс» в прошлое межсезонье. В среднем 26-летний игрок набирал в сезоне-22/23 20,5 очка, 6,1 передачи, 5,3 подбора и 1,5 перехвата при 46% попадания с игры.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лиллард унижатель!
Ответ МЗ
Я что-то уже потерялся: получается Хирро переплаченный ролевик, Пул тоже, а Дежонте тогда кто?
Один из лучших двусторонних игроков лиги. 60 лямов за атаку, 60 лямов за защиту.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Друг Джордана
Деджонтий нравился в сперс, но как во время обмена писали, что это не тот игрок, на котором строится команда. Крепкий и цепкий парень, но чего-то не хватает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий