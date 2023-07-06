Аарон Холидэй продолжит карьеру в «Хьюстоне»

Теги переходы Атланта Хьюстон НБА Аарон Холидэй Баскетбол

Свободный агент Аарон Холидэй (26 лет, 183 см) договорился о контракте на один год с «Хьюстоном», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

В прошлом сезоне разыгрывающий провел 63 матча за «Атланту» (6 – в стартовой пятерке), набирая 3,9 очка, 1,2 подбора и 1,4 передачи за 13,5 минуты на паркете в среднем за матч. До этого Холидэй выступал за «Индиану», «Вашингтон» и «Финикс».

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1 комментарий

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Ужратый Гусениц
можно смотреть вечно на три вещи- огонь, воду , и как двое братьев Холидеев меняют команду
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