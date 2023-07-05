«Бостон» хочет драфт-пик первого раунда за Гранта Уильямса

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«Бостон» рассчитывает получить драфт-пик первого раунда за форварда Гранта Уильямса.

Уильямс имеет статус ограниченно свободного агента. «Селтикс» могут обменять его по схеме сайн-энд-трейд.

Отмечается, что 24-летний баскетболист интересен «Атланте», «Шарлотт», «Далласу», «Нью-Йорку» и «Вашингтону».

В 79 матчах сезона-22/23 Уильямс набирал 8,1 очка и 4,6 подбора за игру.

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