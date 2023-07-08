Рик Питино: «Соперничество «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» официально возобновилось»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Панатинаикос чемпионат Греции Костас Слукас Рик Питино Динос Митоглу Баскетбол

Бывший главный тренер «Панатинаикоса» и сборной Греции Рик Питино отреагировал на переход Костаса Слукаса и Диноса Митоглу в «Пао».

«Соперничество «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» официально возобновилось.

«Панатинаикос» возвращается, чтобы отомстить. Хорошо поработали на рынке свободных агентов. Очень рад видеть Диноса Митоглу в команде — потрясающий человек. Слукас – в «Пао».

«Олимпиакос» совершил невероятный подъем, теперь снова будет борьба», – написал 71-летний тренер.

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