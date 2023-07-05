«Панатинаикос» близок к подписанию 2-летнего контракта с Джерианом Грантом
«Панатинаикос» завершает подписание двухлетнего контракта «1+1» с самым ценным игроком Еврокубка-22/23 Джерианом Грантом (30 лет, 196 см), сообщает журналист Ставрос Барбарусис.
Американский разыгрывающий помог «Тюрк Телекому» дойти до финала Еврокубка. Он стал первым игроком клуба, получившим награду MVP этого турнира.
Средние показатели Гранта в минувшем сезоне Еврокубка – 14,9 очка и 6,0 передачи (2-е место в лиге).
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