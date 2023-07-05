«Панатинаикос» близок к подписанию 2-летнего контракта с Джерианом Грантом

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Тюрк Телеком Джериан Грант Баскетбол

«Панатинаикос» завершает подписание двухлетнего контракта «1+1» с самым ценным игроком Еврокубка-22/23 Джерианом Грантом (30 лет, 196 см), сообщает журналист Ставрос Барбарусис.

Американский разыгрывающий помог «Тюрк Телекому» дойти до финала Еврокубка. Он стал первым игроком клуба, получившим награду MVP этого турнира.

Средние показатели Гранта в минувшем сезоне Еврокубка – 14,9 очка и 6,0 передачи (2-е место в лиге).

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было

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2 комментария

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Pavel Gurin
Показалось 🤭
+4
0
+4
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Андрей Михайлюк
Ответ Pavel Gurin
Показалось 🤭
Нет, не показалось - они родственники
0
0
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