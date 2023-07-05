«Панатинаикос» близок к подписанию 2-летнего контракта с Джерианом Грантом

« » завершает подписание двухлетнего контракта «1+1» с самым ценным игроком Еврокубка-22/23 (30 лет, 196 см), сообщает журналист Ставрос Барбарусис.

Американский разыгрывающий помог « » дойти до финала Еврокубка. Он стал первым игроком клуба, получившим награду MVP этого турнира.

Средние показатели Гранта в минувшем сезоне Еврокубка – 14,9 очка и 6,0 передачи (2-е место в лиге).

Вембаньяма (222 см) среди самых высоких в истории НБА. Великих среди них еще не было