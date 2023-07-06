Динос Митоглу вернулся в «Панатинаикос»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос чемпионат Греции Динос Митоглу Баскетбол

После того, как Спортивный арбитраж суд сократил срок дисквалификации Диноса Митоглу до 16 месяцев, позволив ему возобновить карьеру до конца июля, «Панатинаикос» объявил о подписании трехлетнего контракта с форвардом.

Митоглу (27 лет, 210 см), дисквалифицированный за употребление запрещенного препарата метандиенон, не играет с 10 марта 2022 года. Спортивный арбитраж в Лозанне сократил срок дисквалификации с 32 месяцев до 16.

Митоглу выступал за «Панатинаикос» с 2017 по 2021 год, выиграв четыре чемпионата Греции (2018 , 2019, 2020, 2021) и два Кубка Греции (2019, 2021).

В сезоне Евролиги-2021/22, выступая за «Милан», форвард набирал в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора.

 

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