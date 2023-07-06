Динос Митоглу вернулся в «Панатинаикос»

После того, как Спортивный арбитраж суд сократил срок дисквалификации Диноса Митоглу до 16 месяцев, позволив ему возобновить карьеру до конца июля, « » объявил о подписании трехлетнего контракта с форвардом.

Митоглу (27 лет, 210 см), дисквалифицированный за употребление запрещенного препарата метандиенон, не играет с 10 марта 2022 года. Спортивный арбитраж в Лозанне сократил срок дисквалификации с 32 месяцев до 16.

Митоглу выступал за «Панатинаикос» с 2017 по 2021 год, выиграв четыре чемпионата Греции (2018 , 2019, 2020, 2021) и два Кубка Греции (2019, 2021).

В сезоне Евролиги-2021/22, выступая за «Милан», форвард набирал в среднем 8,5 очка и 4,5 подбора.