Маркус Смарт: «Буду выжимать из Джа Морэнта максимум»

Защитник « » заявил, что будет расширять возможности нового партнера по команде до предела.

«Джа — особенный игрок, очень особенный игрок. Он очень важен для этой команды. И чтобы добиться чего-то великого, нам нужен Джа, и нам нужно, чтобы Джа показывал свою лучшую игру.

Я – боец и люблю выжимать из своих партнеров максимум, особенно из тех партнеров, которые хороши. Я делал это в «Бостоне». Джа – мой брат, поэтому хочу, чтобы у нас были такие же отношения. Как я уже сказал, он отличный игрок, и нам нужно, чтобы он делал то, что мы хотим», – заявил Смарт.

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