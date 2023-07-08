Маркус Смарт: «Буду выжимать из Джа Морэнта максимум»

Теги Мемфис НБА Маркус Смарт Джа Морэнт Баскетбол

Защитник «Мемфиса» Маркус Смарт заявил, что будет расширять возможности нового партнера по команде Джа Морэнта до предела.

«Джа — особенный игрок, очень особенный игрок. Он очень важен для этой команды. И чтобы добиться чего-то великого, нам нужен Джа, и нам нужно, чтобы Джа показывал свою лучшую игру.

Я – боец и люблю выжимать из своих партнеров максимум, особенно из тех партнеров, которые хороши. Я делал это в «Бостоне». Джа – мой брат, поэтому хочу, чтобы у нас были такие же отношения. Как я уже сказал, он отличный игрок, и нам нужно, чтобы он делал то, что мы хотим», – заявил Смарт.

Джа Морэнт совсем слетел с катушек – показал всем пистолет в соцсетях. НБА планирует надолго оставить его вне игры

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3 комментария

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DiffusedLight
Будешь. Пока он пушку не достанет
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Stranfio
Если без шуток и рофлов, он и Ди Роуз смогут вправить мозг молодому парню и он будет играть еще лучше, чем он был. Джа Морант версия 2.0 ребут)) То это будет интересно, Запад итак сейчас становится очень интересным и очень конкуретным. Смогут ли в новом сезоне попасть в топ 3 на Западе не знаю.
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Sonder
Ответ DiffusedLight
Будешь. Пока он пушку не достанет
маркус попросит прикурить ей и продолжит наставления
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