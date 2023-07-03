Маркус Смарт: «За неделю до обмена «Селтикс» сказали, что у нас все хорошо и никаких переговоров не ведется»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Маркус Смарт поделился эмоциями после обмена из «Бостона».

По словам баскетболиста, он спал, когда его обменяли.

«Я был шокирован, узнав об этом, особенно с учетом того, что за неделю до этого мне сказали, что у нас все хорошо, что не было никаких переговоров с моим участием, все в порядке... Я понимаю, что это бизнес. Но для меня это вопрос вежливости и отношения.

Мне кажется, это не так сложно, сказать что-то вроде: «Эй, мы думаем об обмене с твоим участием, скорее всего, это случится. Простом хотим, чтобы ты знал». Особенно после того, что мне было сказано за неделю до этого, а также того факта, что мой дом затопило и что мне пришлось разбираться с этим вопросом. Было слишком много всего сразу», – рассказал Смарт.

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17 комментариев

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pro~dj
Ну вот некрасиво это все же. Бизнес есть бизнес, но для некоторых игроков нужно делать исключение и просто сказать хотя бы. И в Бостоне это не в первый раз...
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Кирилл
Ответ Insamo217
"Эй, мы думаем об обмене с твоим участием, скорее всего, это случится. Простом хотим, чтобы ты знал" - если бы менеджер такое сказал, то отношения бы испортились независимо от того обменяли бы его или нет. Ни один нормальный управленец так не скажет игроку
Но ведь перед тем, как поменять условия трейда, руководство могло набрать Смарта и сказать «Маркус, извини, но теперь ты стал доступен для обмена».

Тем более, Стивенс выбирал Смарта на драфте себе и прошел почти всю тренерскую дорогу в Бостоне с ним.
+14
-1
+13
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gangstarr
Бостонская фишка
+14
-2
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Insamo217
"Эй, мы думаем об обмене с твоим участием, скорее всего, это случится. Простом хотим, чтобы ты знал" - если бы менеджер такое сказал, то отношения бы испортились независимо от того обменяли бы его или нет. Ни один нормальный управленец так не скажет игроку
+14
-3
+11
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Денис Руднев
Дэнни ушёл, а методы остались
+6
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ЮАГ
Просто не стали будить...)
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Made-in-Russia
Ответ Stranfio
Да могли бы просто уведомить, ведь решение хоть и было скорее всего сиюминутное, но видимо разговоры шли не день и ни два. Смарт был сердцем Селтикс, смогут ли они стать лучше. Посмотрим в новом сезоне.
Решение было точно быстрым, так как у Порзингиса заканчивалось время по которому он мог взять опцию игрока на 36 млн. Это и отказ Клипперс от Брогдона заставило менеджмент Бостона резко все переиграть.
С другой стороны возникают вопросы, как они так быстро сумели договориться с Мемфисом. Или же последние им начали просто выкручивать руки со Смартом.
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Stranfio
Да могли бы просто уведомить, ведь решение хоть и было скорее всего сиюминутное, но видимо разговоры шли не день и ни два. Смарт был сердцем Селтикс, смогут ли они стать лучше. Посмотрим в новом сезоне.
+1
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TryHarden13
Где-то понимающе кивнул Айзея Томас...
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andrushapumba
Ну вообще-то за неделю до обмена менеджмент и не планировал менять смарта. Речь шла про брогдона, а смарт всплыл не то что в последнюю минуту, а в последнюю секунду, именно из-за того что клипперс слились, но оказались готовы гризлис. А с учётом необходимости быстрого принятия решения из-за дедлайна по контракту порзингиса, то не вижу большого несоответствия.
Я конечно рад за всех злорадствующих в комментариях, но подостыньте, здесь все поспокойнее
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scorp19
Ответ Insamo217
"Эй, мы думаем об обмене с твоим участием, скорее всего, это случится. Простом хотим, чтобы ты знал" - если бы менеджер такое сказал, то отношения бы испортились независимо от того обменяли бы его или нет. Ни один нормальный управленец так не скажет игроку
Да не испортились бы. Смарт же не дурак и сказал что понимает что это всё бизнес. Но предупредить это тупо вопрос доверия и уважения. Селтикс этого не сделали.
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RayRay
Понятно , что это бизнес , но могли и сказать человеку, который рвал жилы на паркете и вне его. С другой стороны было бы ,как у Брауна- то меняем,то не меняем , если бы оставили. Или ,как Аллена в своё время тоже пытались сплавить в тот же Мемфис. Всё не однозначно . Возьмут перстень и скажут, какой Стивенс молодец ))
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scorp19
Слишком много лицемерия в НБА.
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Ernyko
Ответ Insamo217
"Эй, мы думаем об обмене с твоим участием, скорее всего, это случится. Простом хотим, чтобы ты знал" - если бы менеджер такое сказал, то отношения бы испортились независимо от того обменяли бы его или нет. Ни один нормальный управленец так не скажет игроку
Все тайное становится явным , рано или поздно все равно всплывет в медиа такая информация , если движения по обмену были
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Xell
Ответ RayRay
Понятно , что это бизнес , но могли и сказать человеку, который рвал жилы на паркете и вне его. С другой стороны было бы ,как у Брауна- то меняем,то не меняем , если бы оставили. Или ,как Аллена в своё время тоже пытались сплавить в тот же Мемфис. Всё не однозначно . Возьмут перстень и скажут, какой Стивенс молодец ))
Просто это Бостон))
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