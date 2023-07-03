Разыгрывающий « » поделился эмоциями после обмена из « ».

По словам баскетболиста, он спал, когда его обменяли.

«Я был шокирован, узнав об этом, особенно с учетом того, что за неделю до этого мне сказали, что у нас все хорошо, что не было никаких переговоров с моим участием, все в порядке... Я понимаю, что это бизнес. Но для меня это вопрос вежливости и отношения.

Мне кажется, это не так сложно, сказать что-то вроде: «Эй, мы думаем об обмене с твоим участием, скорее всего, это случится. Простом хотим, чтобы ты знал». Особенно после того, что мне было сказано за неделю до этого, а также того факта, что мой дом затопило и что мне пришлось разбираться с этим вопросом. Было слишком много всего сразу», – рассказал Смарт.

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