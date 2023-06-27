«Юта» готовила крупное предложение Порзингису, но игрок предпочел «Бостон»

Теги возможные переходы Бостон НБА Вашингтон Юта Маркус Смарт Кристапс Порзингис Марк Стейн Баскетбол

Форвард Кристапс Порзингис на прошлой неделе был обменян из «Вашингтона» в «Бостон», для этого он активировал опцию игрока на сезон-23/24 (36 миллионов долларов).

По информации инсайдера Марка Стейна, «Юта» готовила Порзингису крупное контрактное предложение, которое было более выгодным с финансовой точки зрения, чем переход в «Селтикс».

Отмечается, что Порзингис предпочел выступление за «Бостон».

Бостонская команда вместе с латышом получила два пика первого раунда, но рассталась с Маркусом Смартом.

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1 комментарий

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Леди Гаага
эх,а интересно было бы увидеть The White Duo в Юте
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