«Юта» готовила крупное предложение Порзингису, но игрок предпочел «Бостон»
Форвард Кристапс Порзингис на прошлой неделе был обменян из «Вашингтона» в «Бостон», для этого он активировал опцию игрока на сезон-23/24 (36 миллионов долларов).
По информации инсайдера Марка Стейна, «Юта» готовила Порзингису крупное контрактное предложение, которое было более выгодным с финансовой точки зрения, чем переход в «Селтикс».
Отмечается, что Порзингис предпочел выступление за «Бостон».
Бостонская команда вместе с латышом получила два пика первого раунда, но рассталась с Маркусом Смартом.
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