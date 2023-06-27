Форвард Кристапс Порзингис на прошлой неделе был обменян из « » в « », для этого он активировал опцию игрока на сезон-23/24 (36 миллионов долларов).

По информации инсайдера Марка Стейна, «Юта» готовила Порзингису крупное контрактное предложение, которое было более выгодным с финансовой точки зрения, чем переход в «Селтикс».

Отмечается, что Порзингис предпочел выступление за «Бостон».

Бостонская команда вместе с латышом получила два пика первого раунда, но рассталась с .

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