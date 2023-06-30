Джо Маззулла о Смарте: «Вы никогда не сможете заменить такого парня. Не стоит даже думать об этом»
«Бостон» расстался с разыгрывающим Маркусом Смартом в рамках обмена форварда Кристапса Порзингиса.
Главный тренер Джо Маззулла считает, что такого игрока невозможно заменить.
«Вы никогда не сможете заменить такого парня, как он. Все, что Маркус сделал на площадке, что сделал для своих товарищей по команде и для общества, для города Бостон – вы просто не сможете заменить это. Так что не стоит даже думать об этом», – приводит слова Маззуллы обозреватель Джей Кинг.
«Селтикс» выбрали Смарта на драфте 2014 года под 9-м номером.
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понятно ,что важно еще то как он влияет на команду вне паркета.. и все эти невидимые вещи которые нам фантам не понять, но исключительно как игрок-- он меня немного бесил ..не нужные броски через миллион рук ....
понятно что фанаты бостона сейчас заклюют меня ) но это мое мнения ...