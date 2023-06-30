Джо Маззулла о Смарте: «Вы никогда не сможете заменить такого парня. Не стоит даже думать об этом»

Теги НБА Маркус Смарт Кристапс Порзингис Джо Маззулла Баскетбол

«Бостон» расстался с разыгрывающим Маркусом Смартом в рамках обмена форварда Кристапса Порзингиса.

Главный тренер Джо Маззулла считает, что такого игрока невозможно заменить.

«Вы никогда не сможете заменить такого парня, как он. Все, что Маркус сделал на площадке, что сделал для своих товарищей по команде и для общества, для города Бостон – вы просто не сможете заменить это. Так что не стоит даже думать об этом», – приводит слова Маззуллы обозреватель Джей Кинг.

«Селтикс» выбрали Смарта на драфте 2014 года под 9-м номером.

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6 комментариев

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maryat
Зачем тогда обменяли
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mqh9pzrxgf
Под 6 пиком , а не 9
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Light Yagami
Снимают давление с игроков, типо если чё это не вы обосрались, а мы глупый трейд совершили. Может сработать, но контракт Смарта жалко, чел вообще за копейки играет, можно сказать, учитывая инфляцию в НБА. Жирнейший актив был.
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Гол С Навеса
нет уж, такая корова нужна самому
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Ann Tretiakova
не знаю... чисто как баскетболист , он мне казался немного ...не очень умным ...
именно если речь об игровых моментах ...

понятно ,что важно еще то как он влияет на команду вне паркета.. и все эти невидимые вещи которые нам фантам не понять, но исключительно как игрок-- он меня немного бесил ..не нужные броски через миллион рук ....

понятно что фанаты бостона сейчас заклюют меня ) но это мое мнения ...
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dev0
Кому-то Маззулла вообще нравится?🤔
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