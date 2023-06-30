Джо Маззулла о Смарте: «Вы никогда не сможете заменить такого парня. Не стоит даже думать об этом»

«Бостон» расстался с разыгрывающим в рамках обмена форварда .

Главный тренер считает, что такого игрока невозможно заменить.

«Вы никогда не сможете заменить такого парня, как он. Все, что Маркус сделал на площадке, что сделал для своих товарищей по команде и для общества, для города Бостон – вы просто не сможете заменить это. Так что не стоит даже думать об этом», – приводит слова Маззуллы обозреватель Джей Кинг.

«Селтикс» выбрали Смарта на драфте 2014 года под 9-м номером.

50 главных свободных агентов НБА-2023

Харден не будет свободным агентом, он требует обмен! Рынок игроков НБА разогрелся еще до открытия