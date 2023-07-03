Маркус Смарт: «Тейутм и Браун – мои братья на всю жизнь»

Теги Бостон Мемфис НБА Маркус Смарт Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Защитник Маркус Смарт рассказал о своих взаимоотношениях с лидерами «Бостона» Джейленом Брауном и Джейсоном Тейтумом.

«Селтикс» недавно обменяли Смарта в «Гризлис».

«Мне бы хотелось внести ясность по одному моменту, а именно тому, что было написано в сети про меня и Джейлена Брауна, который после трейда не выложил постов обо мне, как это сделал Джейсон Тейтум. Якобы меня мной и Джейленом вражда. Так вот, Джейсон и Джейлен – мои братья на всю жизнь.

То, что было написано в сети, не соответствует реальности, тому, какие между нами на самом деле отношения. Мы прошли через многое вместе. Мы справились с трудностями вместе», – заявил Смарт.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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3 комментария

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Дэннис Молинарев
Так, понятно, кто не брат там (Уайт) :))
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pulyalke
безответная любовь она такая))
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Alex Ander
Ответ Дэннис Молинарев
Так, понятно, кто не брат там (Уайт) :))
это всё потому что он белый , да?)
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