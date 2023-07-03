Маркус Смарт: «Тейутм и Браун – мои братья на всю жизнь»

Защитник Маркус Смарт рассказал о своих взаимоотношениях с лидерами « » и .

«Селтикс» недавно обменяли Смарта в «Гризлис».

«Мне бы хотелось внести ясность по одному моменту, а именно тому, что было написано в сети про меня и Джейлена Брауна, который после трейда не выложил постов обо мне, как это сделал Джейсон Тейтум. Якобы меня мной и Джейленом вражда. Так вот, Джейсон и Джейлен – мои братья на всю жизнь.

То, что было написано в сети, не соответствует реальности, тому, какие между нами на самом деле отношения. Мы прошли через многое вместе. Мы справились с трудностями вместе», – заявил Смарт.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремер участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»