Министр спорта Татарстана: «УНИКСу будет тяжело защитить титул»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что УНИКСу будет сложно защитить чемпионский титул лиги ВТБ и в новом сезоне казанскому клубу придется заново доказывать свою состоятельность.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС впервые в истории стал чемпионом. Финальная серия плей‑офф против «Локомотива‑Кубани» завершилась победой казанцев со счетом 4–1.

«УНИКС — чемпион! Мы долго этого ждали. В команде работает один из сильнейших тренеров мира — . Хотя и до этого у нас был хороший специалист из Греции Димитрис Прифтис, но чемпионом команда стала при хорвате.

Сюжет был невероятным что в позапрошлом сезоне, что в прошлом, где была валидольная полуфинальная серия с «Зенитом». И даже финал с «Локомотивом‑Кубанью», несмотря на то, что получился достаточно быстрым, был очень напряженным.

Эта победа — большой успех для клуба, для его президента. Посмотрим, какой будет селекция в межсезонье. Если не ошибаюсь, тренер остается, но у части игроков завершились контракты, и некоторые перешли в другие клубы.

Наверное, УНИКСу будет тяжело защитить титул. Но это касается любой команды, которая забралась на вершину — конкуренты всегда хотят сместить тебя. Амбиции выигрывать у команды есть, никаких шапкозакидательских настроений в клубе нет, все понимают, что предстоит новый сезон, в котором заново придется доказывать свою состоятельность», — сказал Леонов.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?