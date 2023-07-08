Министр спорта Татарстана: «УНИКСу будет тяжело защитить титул»

Теги УНИКС Велимир Перасович Единая лига ВТБ Владимир Леонов Баскетбол

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что УНИКСу будет сложно защитить чемпионский титул Единой лиги ВТБ и в новом сезоне казанскому клубу придется заново доказывать свою состоятельность.

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ УНИКС впервые в истории стал чемпионом. Финальная серия плей‑офф против «Локомотива‑Кубани» завершилась победой казанцев со счетом 4–1.

«УНИКС — чемпион! Мы долго этого ждали. В команде работает один из сильнейших тренеров мира — Велимир Перасович. Хотя и до этого у нас был хороший специалист из Греции Димитрис Прифтис, но чемпионом команда стала при хорвате.

Сюжет был невероятным что в позапрошлом сезоне, что в прошлом, где была валидольная полуфинальная серия с «Зенитом». И даже финал с «Локомотивом‑Кубанью», несмотря на то, что получился достаточно быстрым, был очень напряженным.

Эта победа — большой успех для клуба, для его президента. Посмотрим, какой будет селекция в межсезонье. Если не ошибаюсь, тренер остается, но у части игроков завершились контракты, и некоторые перешли в другие клубы.

Наверное, УНИКСу будет тяжело защитить титул. Но это касается любой команды, которая забралась на вершину — конкуренты всегда хотят сместить тебя. Амбиции выигрывать у команды есть, никаких шапкозакидательских настроений в клубе нет, все понимают, что предстоит новый сезон, в котором заново придется доказывать свою состоятельность», — сказал Леонов.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?

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